В Полтавской области слышны взрывы: работает ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

По данным СМИ, слышали звуки около 23:53 часов. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.

В сети пишут о работе систем противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.