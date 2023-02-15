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В Полтавской области слышны взрывы: работает ПВО

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Среда 15 февраля 2023 23:59
В Полтавской области слышны взрывы: работает ПВО Фото: В Полтавской области раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Полтавской области вечером 15 февраля раздались взрывы. Объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, слышали звуки около 23:53 часов. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.

В сети пишут о работе систем противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти до укрытия, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Напомним, в Кременчугском районе Полтавской области во время воздушной тревоги 10 февраля прогремели взрывы.

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