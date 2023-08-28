В Полтавской области из-за атаки РФ ночью есть погибшие и раненые

"В результате вражеской атаки два человека погибли, два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы ОВА, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно.

"Продолжаются поисковые работы и разбор завалов. Также полностью разрушен производственный цех", - добавил Лунин.

Обновлено. Число пострадавших из-за обстрела Полтавской области увеличилось до 5 человек.

Как рассказал глава ОП Андрей Ермак, россияне нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района Полтавской области.

"В результате взрыва возникло возгорание помещения масличницы. Сейчас известно о гибели двух человек и 5 пострадавших. Люди работали в ночную смену", - отметил он в своем Telegram-канале.

Обстрел Украины 28 августа

На утро понедельника, 28 августа, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупредили, что зафиксирована ракетная опасность, в частности возможны пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. Вскоре тревога распространилась и на запад Украины.

Позже стало известно, что во время ракетного удара по Украине в Полтавской области зафиксировано разрушение промышленного объекта, а в Кривом Роге есть попадания в частные дома.