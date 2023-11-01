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В Полтавской области молния попала в каноэ с обучающей группой, ищут подростка

Иллюстративное фото: в Полтавской области ищут мальчика в каноэ которого попала молния (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Полиция Полтавской области устанавливает обстоятельства исчезновения несовершеннолетнего на водоеме в Верхних Плавнях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Полтавской области.

По данным полиции, инцидент произошел около 17:20 среды, 1 ноября, во время тренировки на каноэ в заливе "Барбара". Там группа из 5 человек возвращалась к берегу из-за ухудшения погодных условий.

В это время в каноэ, в котором находился несовершеннолетний, 2007 года рождения, попала молния. В результате попадания молнии несовершеннолетний исчез в воде.

На месте происшествия идет поисково-спасательная операция с участием водных полицейских, ГСЧС, муниципального караула и общественности. Мальчик ищут как в воде, так и на берегу.

 

Фото: поиски мальчика (pl.npu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писала о случае, когда в Киеве обнаружили тела брата и сестры 18 и 17 лет, разбившихся в результате падения с 24 этажа.

Также агентство рассказывало, как родителям своевременно распознать суицидальные мысли у ребенка и что делать в этом случае.

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