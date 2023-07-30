В Полтавской области автомобиль столкнулся с маршруткой, есть жертвы

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 15 часов на автодороге между селами Прони и Стаси Полтавского района.

По предварительной версии следствия, произошло столкновение автобуса РУТА с автомобилем Volkswagen Tiguan. В результате ДТП на месте происшествия погиб 40-летний водитель кроссовера и 56-летняя пассажирка маршрутного автобуса.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили пассажирка легковушки и еще 10 пассажиров автобуса, среди которых один малолетний ребенок. Пострадавших доставили в больницу.

На момент столкновения в маршрутке находились 17 пассажиров и водитель.

Фото: В Полтавской области автомобиль столкнулся с маршруткой (pl.npu.gov.ua)

Напомним, 25 июля на блокпосту в Киеве произошло ДТП. Водитель на большой скорости наехал на двух бойцов Нацгвардии, а затем протаранил еще две припаркованные машины, в одной из которых находился военный ТЦК.

Водителя объявили подозрение, а позже избрали меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

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