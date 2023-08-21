В Полтавской области арестовали имущество российского генерала более чем на 1 млрд гривен

Правоохранители арестовали украинское имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина, которое находится в Полтавской области. Активы стоимостью более 1 млрд гривен он оформил на своих близких.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отметили правоохранители, Капашин занимает должность начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли РФ.
В список заблокированных активов входят более 20 коммерческих объектов, более трех тысяч квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавской области.
Среди арестованного имущества - дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум-класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью около 30 тысяч квадратных метров.
Общая стоимость изъятых активов составляет более 1 млрд гривен.
Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, проживавших в Украине, но накануне полномасштабного вторжения уехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора.
Отмечено, что таким образом российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, получаемых от коррупционных схем в Москве.
Кроме того, близкие Капашина использовали доходы "семейного" бизнеса для финансирования "инвестиционных" проектов в РФ и временно оккупированном Донбассе. Позже часть этих денег направлялась в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов.
В ходе обысков по адресам офисных и жилых помещений, принадлежащих семье российского генерала, обнаружено:
В настоящее время продолжается расследование в рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
В настоящее время решается вопрос дальнейшей национализации в пользу Украины всего арестованного российского имущества фигурантов.
Напомним, ранее в Украине арестовали активы заместителя председателя Белгородской областной думы России, владельца группы компаний "Агро-Белогорье" Владимира Зотова. Сумма заблокированного имущества составляет более 180 млн гривен.
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