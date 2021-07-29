RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Полтавська "Ворскла" завершила виступ у Лізі конференцій, поступившись фінському КуПСу

Автор: РБК-Україна

Полтавська "Ворскла" завершила виступ у Лізі конференцій, поступившись фінському КуПСу. Матч закінчився з рахунком 2:3 на користь фінів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Українську асоціацію футболу.

Полтавський клуб, який першим з українських стартував в єврокубках цього сезону, сьогодні грала на своєму полі у Полтаві, на стадіоні "Ворскла" ім. О. Бутовського.

Через скасування правила виїзного гола, результат першого поєдинку (2:2) не давав господарям поля переваги, і для виходу до наступної стадії їм потрібно було лише перемагати. У першому таймі гостріше діяли футболісти фінського клубу, і Різнику двічі довелося демонструвати майстерність, рятуючи ворота.

Після перерви одна з перших атак "Ворскли" принесла їм гол. Тілль із передачі Степанюка забив свій другий м’яч у двоматчевому протистоянні. Гості досить швидко відігралися, але невдовзі після розіграшу кутового Скляр не без допомоги рикошету знову вивів "Ворсклу" вперед. Але, як і в першому поєдинку, фінська команда зрівняла рахунок на останніх хвилинах основного часу.

У овертаймі полтавці залишилися в меншості після того, як Кушніренко жорстко зіграв проти Узочукву, що й не дало їм можливості здобути очікувану перемогу.

Нагадаємо, що "Динамо" в статусі чемпіона розгромило "Ворсклу". Полтавчани випали із зони єврокубків.

Також у "Ворсклі" виявили спалах коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ворскла