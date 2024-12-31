В Полтавской области исчезли двое рыбаков: один мужчина найден мертвым

В Полтавской области продолжаются поиски рыбака, который исчез вблизи села Глухово Полтавской общины. Тело другого мужчины уже нашли без признаков жизни.

Об этом заявила спикер спасателей Полтавской области Светлана Рыбалко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

30 декабря в 10:00 спасатели получили сообщение об исчезновении двух рыбаков вблизи села Глухово Полтавской общины.

Во время поисковых работ в местном пруду тело одного мужчины было найдено без признаков жизни.

Ход поисковой операции

По словам Светланы Рыбалко, поиски пропавших вели водолазы КУ "Спасательно-водолазная служба" Полтавского областного совета.

"Полтавского областного совета проводили поисковые работы 2-х человек, пропавших без вести. Во время поиска было найдено и изъято из водоема тело одного из них. Поисковые работы другого мужчины продолжат", - отметила она.

Тело погибшего мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. На месте инцидента продолжаются работы по поиску второго рыбака.