В Полтаве завершается отопительный сезон: названа дата
Исполнительный комитет Полтавского городского совета принял решение о завершении отопительного сезона. Речь о том, что тепла в дома Полтавской территориальной общины подавать больше не будут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на внеочередное заседание исполкома.
Когда завершается отопительный сезон в Полтаве
Вопрос об "окончании отопительного периода на 2024-2025 год" был первым в повестке дня исполнительного комитета Полтавского городского совета. Докладчиком по этому поводу выступил Тарас Панасенко.
"Решение, которое мы выносим, закончить с 31 марта 2025 года отопительный период", - подчеркнул чиновник.
В рамках заседания присутствующим объяснили, что учитывая текущие температурные показатели в пределах территориальной общины, отопительный сезон можно завершать уже сейчас.
Речь о том, что для отключения теплоснабжения нужны определенные условия - в течение трех суток температура воздуха должна составлять +8 градусов по Цельсию и выше.
Поблагодарив "Полтаватеплоэнерго" и всех коммунальщиков за успешно пройденный сезон, в исполкоме напомнили о необходимости уже сейчас готовиться к новому отопительному периоду (2025-2026 гг.).
В то же время гражданам объяснили, что отключение теплоснабжения в жилых массивах "будет занимать определенный период времени". То есть тепло не исчезнет во всех домах одновременно.
Решение о завершении отопительного периода 31 марта поддержали 14 представителей исполкома Полтавского городского совета (из 14 присутствующих).
Напомним, на фоне погодных условий (устойчивого потепления, особенно в дневные часы) местные власти в разных регионах Украины еще в начале марта начали вводить временные отключения теплоснабжения.
Приостанавливать подачу отопления для домов в определенные часы решали, в частности, во Львове (несколько раз).
Несколько позже в разных областях начали досрочно завершать отопительный сезон. В некоторых городах отопление уже отключили. В других - запланировали это на ближайшее время.