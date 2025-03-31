В Полтаве завершается отопительный сезон: названа дата

Исполнительный комитет Полтавского городского совета принял решение о завершении отопительного сезона. Речь о том, что тепла в дома Полтавской территориальной общины подавать больше не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на внеочередное заседание исполкома.

Когда завершается отопительный сезон в Полтаве

Вопрос об "окончании отопительного периода на 2024-2025 год" был первым в повестке дня исполнительного комитета Полтавского городского совета. Докладчиком по этому поводу выступил Тарас Панасенко.

"Решение, которое мы выносим, закончить с 31 марта 2025 года отопительный период", - подчеркнул чиновник.

В рамках заседания присутствующим объяснили, что учитывая текущие температурные показатели в пределах территориальной общины, отопительный сезон можно завершать уже сейчас.

Речь о том, что для отключения теплоснабжения нужны определенные условия - в течение трех суток температура воздуха должна составлять +8 градусов по Цельсию и выше.

Поблагодарив "Полтаватеплоэнерго" и всех коммунальщиков за успешно пройденный сезон, в исполкоме напомнили о необходимости уже сейчас готовиться к новому отопительному периоду (2025-2026 гг.).

В то же время гражданам объяснили, что отключение теплоснабжения в жилых массивах "будет занимать определенный период времени". То есть тепло не исчезнет во всех домах одновременно.

Решение о завершении отопительного периода 31 марта поддержали 14 представителей исполкома Полтавского городского совета (из 14 присутствующих).