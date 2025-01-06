В Полтаве хотят продавать транспортные карты в необычном месте: о чем речь

Отныне транспортные карты можно будет приобрести в крупнейших сетях супермаркетов города, что значительно упростит доступ к этому сервису.

В Полтаве изменят сеть продажи транспортных карточек

Как сообщил Сергей, владелец компании, сейчас ведутся переговоры с сетями супермаркетов, насчитывающих более 300 магазинов в Полтаве. Хотя договор еще не подписан, речь идет о хорошо известных торговых сетях.

"Эти адреса сейчас указаны у нас на сайте. Это сегодня более известные, как сигаретные киоски возле остановок общественного транспорта. Их также можно приобрести у нас на сайте и в центральном офисе. Это было решение принято таким образом, что это было ближайшее место, где можно было их купить, где можно было добраться возле остановки. Других мест в городе нет, к сожалению", - отметил Сергей Веренкиотов.

Сейчас в Полтаве доступны три вида карточек: "Кошелек", "Коммунальный" и "Безлимит". Карточка "Кошелек" позволяет оплачивать проезд во всем общественном транспорте города, "Коммунальный" - только в коммунальных автобусах, а "Безлимит" позволяет без ограничений пользоваться транспортом в течение определенного времени.

Сейчас транспортные карты можно приобрести в 52 точках города, включая киоски и центральный офис. Все эти адреса доступны на сайте компании.