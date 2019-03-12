ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Полтаві затримали підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів

Новини » Надзвичайні події    12.03.2019 - 19:43
У Полтаві затримали підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Серез злочинів, у скоєнні яких підозрюються затримані, умисне вбивство

У Полтаві сьогодні, 12 березня, правоохоронці затримали групу осіб, які підозрюються у вчиненні замаху на умисне вбивство та розбійного нападу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області.

Як зазначається, усі затримані є мешканцями обласного центру у віці від 19 до 38 років.

"Оперативники спільно з працівниками СБУ під керівництвом прокуратури із залученням спецпідрозділу "КОРД" затримали угруповання осіб, які підозрюються у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, серед них замах на умисне вбивство та розбій", - йдеться у повідомленні.

Наразі фігуранти дають свідчення. Тривають слідчі дії.

РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки України запобігли замовному вбивству підприємця з Херсонської області, затримавши організатора злочину.

В Сумській області співробітники СБУ блокували контрабандне переміщення товарів з РФ на територію України.  

 

У Києві зафіксовано 350 повідомлень про порушення виборчого законодавства Поліція розслідує фіктивне надання коштів на користь кандидата Тимошенка
Новини України ПолтаваполицияпреступленияЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся