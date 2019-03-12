У Полтаві затримали підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів

Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Серез злочинів, у скоєнні яких підозрюються затримані, умисне вбивство

У Полтаві сьогодні, 12 березня, правоохоронці затримали групу осіб, які підозрюються у вчиненні замаху на умисне вбивство та розбійного нападу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області.

Як зазначається, усі затримані є мешканцями обласного центру у віці від 19 до 38 років.

"Оперативники спільно з працівниками СБУ під керівництвом прокуратури із залученням спецпідрозділу "КОРД" затримали угруповання осіб, які підозрюються у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, серед них замах на умисне вбивство та розбій", - йдеться у повідомленні.

Наразі фігуранти дають свідчення. Тривають слідчі дії.

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