У Полтаві затримали одного з керівників фіскальної служби

У Полтаві затримали одного із заступників начальника оперативного управління Державної фіскальної служби в Полтавській області на хабарі в 85 тисяч доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Повідомляється, що за хабар чиновник обіцяв бізнесменові уникнути кримінальної відповідальності.

"Податківець вимагав від харківського підприємця неправомірну вигоду в сумі 85 тисяч доларів. За хабар чиновник обіцяв вплинути на слідчого ДФС і вирішити питання повернення вилученого під час обшуку майна і допомогти бізнесменові уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків", - повідомили в ДБР.

На даний момент вирішується питання про повідомлення співробітникові ДФС про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області двох поліцейських підозрюють у привласненні та незаконної реалізації заарештованих судом речових доказів. Правоохоронці незаконно реалізували докази на 124 871 грн.

Також РБК-Україна писало, що ДБР затримало оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області ДВР Національної поліції України за вимагання хабара у 50 тис. гривень.