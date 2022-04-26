У Полтаві пролунали вибухи, - мер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Полтави.

"Тільки що ви чули вибухи. Уточнюємо всю інформацію. Велике прохання не публікувати фото і відео матеріали", - написав мер Полтави.

Оновлено о 01:09

Пізніше голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін на своєму каналі в Telegram зазначив, що інформації про "прильоти" або збиті ракети у керівництва ОВА немає.