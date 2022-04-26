RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Полтаві пролунали вибухи, - мер

Фото: у Полтаві пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Полтаві пролунали вибухи. Інформація уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Полтави.

"Тільки що ви чули вибухи. Уточнюємо всю інформацію. Велике прохання не публікувати фото і відео матеріали", - написав мер Полтави.

Оновлено о 01:09

Пізніше голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін на своєму каналі в Telegram зазначив, що інформації про "прильоти" або збиті ракети у керівництва ОВА немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава