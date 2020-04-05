У Полтаві пошкодили меморіальні таблиці воїнам АТО, поліція відкрила справи

У Полтаві у неділю, 5 квітня, з інтервалом у кілька годин, до поліції надійшли повідомлення від місцевих мешканців про пошкодження меморіальних таблиць воїнів АТО, усього зафіксовано три таких факти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації обласної поліції.

Вказано, що пошкоджена меморіальна таблиця, яка встановлена Мирославу Кабушці на стіні школи № 18, та меморіальна таблиця, яка встановлена Сергію Лимарю на стіні школи № 9.

Крім того, спробували пошкодити дошку, яка встановлена Олександру Горячевському на стіні школи № 25, однак вона виявилася антивандальною і розбити її не вдалося.

"За всіма цими фактами відкриті кримінальні провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 297 Кримінального кодексу України (Осквернення або руйнування пам’ятника, спорудженого в пам’ять осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції)", - інформують у поліції.

Вказано, що один з епізодів вчинення злочину зафільмувала камера відеоспостереження. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 30 листопада 2019 року вандали розбили меморіальну електронну дошку, яку встановили в минулому році на честь воїнів АТО, які віддали свої життя за територіальну цілісність України.

Також повідомлялося, що у 2018 році у місті Кролевець Сумської області вандали розбили меморіальну дошку загиблому в зоні АТО бійцеві 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Олександру Терещенко.