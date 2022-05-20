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Півсотні зруйнованих будинків і 12 загиблих: росіяни наступають на Сєверодонецьк

Фото: 12 людей загинуло через обстріл окупантами Сєверодонецька (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська наступають на Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Внаслідок чого за добу в Луганській області 12 загиблих та понад 60 зруйнованих будинків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"За день в нас 12 загиблих в Сєвєродонецьку, ще один - у Гірській громаді. Руйнуються й вигорають будинки. Подекуди цілими вулицями, як от у Нирковому - п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому - шість, у Врубівці - три, ще три - в Рубіжному. Неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, де тривають бойові дії", - написав Гайдай.

Однак, за його словами, штурм Сєвєродонецька успіху не мав - росіяни зазнали втрат в особовому складі та відступили.

Втім, наслідки наступу жителі міста відчули: загиблі та поранені люди, зруйновані щонайменше п’ять багатоповерхівок.

При цьому не краща ситуація й в Лисичанську та містах, що поряд. Так, в Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську - 14, в Привіллі - 17.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ відбили 14 атак ворога і знищили 28 одиниць техніки.

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ЛуганськСєвєродонецькЛисичанськ