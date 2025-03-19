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Польский злотый подешевел к гривне

Фото: курс злотого упал на 4 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 марта 2025 года установлен на таком уровне: 10,8209 гривен за 1 злотый (-0,0394 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,75 гривен и продают по 10,85 гривен. Курс покупки вырос на 10 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 20 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5730 гривен за 1 доллар (+0,0072 грн).

Официальный курс евро составит 45,3229 гривен за 1 евро (-0,0254 грн).

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