Польский министр усомнился в праве Трампа обсуждать ИИ с Путными после резни в Буче

"Это сообщение, которое мы услышали от президента Трампа, о том, что они говорили не только о войне в Украине, но и о других вещах, по меньшей мере, странно", - сказал он.

По его словам, идея того, то они "говорят об искусственном интеллекте и так далее, в то время как мы думаем о кадрах резни в Буче, несколько пугает".

Шлапка считает, что эта информация, "так тревожна, потому что она напоминает концерт держав 19 века".

Однако он подчеркнул, что "тот факт, что мы слышим о тревожном сигнале, должен не пугать нас, а мобилизовать на действия».

Очевидно, что и для Украины, и для США, и, конечно, для Европы, целью является мир. Только мир должен быть в наших интересах, то есть справедливым и прочным, подчеркнул Шлапка. Такие переговоры должны проводиться в соответствии с международным правом совместно Соединенными Штатами и Европой и не исключать Украину.

"Настал момент, когда самое главное - начать действовать. Европа должна оставаться единой" - сказал он. По его словам, Европе нужно взять на себя ответственность за безопасность и укрепить обороноспособность.

Он добавил, что позиция глав МИД стран Веймарского треугольника, а также Италии, Испании и Великобритании уже озвучена: Европа останется единой и поддержит Украину.

"Путин не может выиграть эту войну", - подчеркнул он.