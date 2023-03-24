Polska Grupa Importowa Premium, входящая в группу Adelon, ввезет в Украину авто для медиков

Очередная партия современных автомобилей скорой помощи отправляется из хорватского Бузета в Украину. Это фактически "реанимация на колесах": все машины оснащены аппаратами ИВЛ, а также встроенными независимыми системами питания, обеспечивающими непрерывную работу всей техники в течение длительного периода.

Как отмечают в компании. уникальность каждой машины в том, что она не требует докомплектации, отвечает мировым стандартам и сразу по прибытии в Украину готова к использованию военными и гражданскими медиками.

Очередь за столь быстрыми у европейских заводов-производителей на два с половиной года вперед. Однако компания Polska Grupa Importowa Premium Sp. z oo смогла законтрактовать в декабре 2022 5 единиц.

Стоимость каждой составляет около 4 млн. гривен. Медицинские автомобили будут переданы военным частям в Днепропетровской области и Киеве, а также в больницы в Томаковском районе Днепропетровской области.

"Для нас помощь ВСУ и мирному населению - системная работа с первых дней полномасштабного вторжения. Это принципиальная позиция бенефициарного владельца группы компаний Adelon Дмитрия Коваленко. Первые запросы армии были на бронежилеты, каски. Далее мы перешли на более масштабные проекты. Это внедорожники для автодорожников. скорой помощи, в частности для обычных районных больниц. Это наш посильный вклад в победу Украины. Большой бизнес должен помогать в больших масштабах", - прокомментировали представители группы компаний Adelon свои благотворительные проекты в Украине.

"Сегодня каждая международная корпорация или группа компаний свободна выбирать, где и как проводить свою деятельность. Только вот некоторые демонстрируют приверженность международному праву, общеевропейским ценностям и, безусловно, эти компании уже есть и будут и дальше в белом списке бизнеса, которому благодарны простые украинцы. Те, чья жизнь спасли те же скорые помощи. И хорошо, что у нас есть примеры корпораций, которые открыто демонстрируют поддержку Украине", - добавил политический аналитик Руслан Бортник.