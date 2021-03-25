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У Польщі другу добу поспіль фіксують рекорд за кількістю нових випадків COVID

Автор: Андрій Василюк

Міністерство охорони здоров'я Польщі 25 березня повідомило про новий "коронавірусний" антирекорд. За минулу добу у країні зафіксовано 34151 випадок нових заражень.

Про це повідомляє RMF FM.

За минулу добу в Польщі померли 520 хворих. Одужали - понад 15 тисяч.

"Це означає, що вперше з початку пандемії в Польщі щоденний показник нових інфекцій перевищив 30 000", - повідомляє видання.

Це також майже на 4200 випадків більше, ніж учора, і на 6800 більше, ніж тиждень тому.

Зазначимо, вчора у Польщі повідомили про 29 978 нових випадків коронавірусу, що було максимальним показником за весь час пандемії.

"Ми ще цей поріг не перетинаємо (30 тисяч випадків коронавірусу, - ред.), але вже дуже близькі до нього. Фактично, ми на нього виходимо... На жаль, кількість смертей теж така ж висока, як було в січні, - досягли 511 випадків", - сказав 24 березня голова МОЗ Польщі Адам Недзельський.

Нагадаємо,17 березня уряд Польщі вирішив знову ввести локдаун по всій країні. З 20 березня закрили театри, торгові центри, кінотеатри, готелі, басейни, та різні спортивні заклади. Школи мають повернутися на дистанційне навчання не раніше 9 квітня.

Раніше у Польщі третю хвилю пандемії пов'язали з "британським" штамом коронавірусу.

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