У Польщі українця підозрюють у підриві будинку молодят
Фото: вибух стався, коли подружжя святкувало своє весілля(Linh Pham / Getty Images_
У польському селі Сосново невідомі підірвали будинок молодого подружжя. Поліція підозрює в цьому двох осіб, зокрема українця.
Про це повідомляє Wyborcza.
Вибух стався вночі, коли подружжя святкувало своє весілля. На місці інциденту були виявлені залишки пляшок із запальною речовиною.
Поліція Серед фігурантів підозрює 24-річного українця. За інформацією слідства, його нібито найняв сусід постраждалої сім'ї, щоб залякати їх.
Нагадаэмо, у польському місті Познань напали і жорстоко побили українців. Інцидент трапився 27 червня на місцевому озері. Очевидці розповідають, що до хлопців підійшов агресивний чоловік, якому не сподобалося, що вони говорять українською мовою.