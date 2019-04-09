ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Польщі українця засудили за пограбування ювелірної крамниці

Новини » Суспільство    09.04.2019 - 21:51
У Польщі українця засудили за пограбування ювелірної крамниці
Ілюстративне фото (facebook.comBehan-Ramsell)

Українця засудили на 7 років тюрьми

Районний суд у Варшаві засудив 36-річного громадянина України до 7 років позбавлення волі за пограбування ювелірної крамниці у торгово-розважальному центрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо"

Українця обвинуватили у викраденні ювелірних виробів на суму понад 700 тис. злотих. Чоловік також повинен частково відшкодувати збитки, завдані ювелірному салону і сплатити майже 380 тис. (понад 88 тис. євро) злотих.

Прокуратура обвинуватила 36-річного громадянина України у тому, що у ніч з 26 на 27 листопада 2017 року він пробрався через вентиляційну шахту у ювелірну крамницю у ТРЦ Arkadia та викрав біжутерію. Відомо, що він діяв спільно з "іншим невстановленим зловмисником на ім’я Олег".

У прокуратурі стверджують, що українець сховався у технічному приміщенні в одному з туалетів, коли торговий центр ще працював. Там він раніше підготував інструменти для проникнення. Після закриття центру чоловік заліз у вентиляційну шахту у підвісній стелі, звідки проліз над приміщення ювелірної краниці. Усередину він спустився по мотузці, витягнув зі столу ключ від сейфу, у якому зберігалися ювелірні вироби.

Зловмисник зібрав коштовні предмети і готівку. Вентиляційною шахтою він повернувся у туалет, де до ранку прочекав на відкриття торгового центру. Тоді - покинув будівлю.

Головний слід, що залишився після злочинця, була мотузка зі слідами епідермісу і волосся. Його також видало взуття та відбитки пальців. Крім того, чоловіка також зареєструвала камера відоспостереження. На відеоролику він купував мотузку у центрі Arkadia і перед проникненням приходив у ювелірну крамницю.

Чоловіка затримали, коли він повернувся з України у Польщу у червні минулого року. 

Раніше повідомлялося, що у Польщі працівники поліції припинили діяльність незаконної фабрики з виготовлення цигарок неподалік міста Млава у Мазовєцькому воєводстві, де затримали 8 громадян України

РБК-Україна писало, що у Польщі громадянину України висунули обвинувачення в участі у бійці, в якій загинув громадянин Грузії.

Польська церква підтримує ПЦУ У Польщі відкрили ще одне Почесне українське консульство
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Польшакрадіжкаукраинцы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся