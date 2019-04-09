У Польщі українця засудили за пограбування ювелірної крамниці

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Українця засудили на 7 років тюрьми

Районний суд у Варшаві засудив 36-річного громадянина України до 7 років позбавлення волі за пограбування ювелірної крамниці у торгово-розважальному центрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Українця обвинуватили у викраденні ювелірних виробів на суму понад 700 тис. злотих. Чоловік також повинен частково відшкодувати збитки, завдані ювелірному салону і сплатити майже 380 тис. (понад 88 тис. євро) злотих.

Прокуратура обвинуватила 36-річного громадянина України у тому, що у ніч з 26 на 27 листопада 2017 року він пробрався через вентиляційну шахту у ювелірну крамницю у ТРЦ Arkadia та викрав біжутерію. Відомо, що він діяв спільно з "іншим невстановленим зловмисником на ім’я Олег".

У прокуратурі стверджують, що українець сховався у технічному приміщенні в одному з туалетів, коли торговий центр ще працював. Там він раніше підготував інструменти для проникнення. Після закриття центру чоловік заліз у вентиляційну шахту у підвісній стелі, звідки проліз над приміщення ювелірної краниці. Усередину він спустився по мотузці, витягнув зі столу ключ від сейфу, у якому зберігалися ювелірні вироби.

Зловмисник зібрав коштовні предмети і готівку. Вентиляційною шахтою він повернувся у туалет, де до ранку прочекав на відкриття торгового центру. Тоді - покинув будівлю.

Головний слід, що залишився після злочинця, була мотузка зі слідами епідермісу і волосся. Його також видало взуття та відбитки пальців. Крім того, чоловіка також зареєструвала камера відоспостереження. На відеоролику він купував мотузку у центрі Arkadia і перед проникненням приходив у ювелірну крамницю.

Чоловіка затримали, коли він повернувся з України у Польщу у червні минулого року.

Раніше повідомлялося, що у Польщі працівники поліції припинили діяльність незаконної фабрики з виготовлення цигарок неподалік міста Млава у Мазовєцькому воєводстві, де затримали 8 громадян України.

РБК-Україна писало, що у Польщі громадянину України висунули обвинувачення в участі у бійці, в якій загинув громадянин Грузії.