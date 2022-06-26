У Польщі зажадали пояснень від РФ через зняття державного прапора в Катині

Фото: Польща зажадала від РФ пояснень через зняття прапора в Катині (gettyimages.com)

Консул Польщі в Смоленську звернувся до адміністрації регіону за поясненнями після того, як були зняті польські прапори з меморіалу в Катині в Смоленській області. Російська адміністрація також зняла прапори з меморіалу в Мідному Тверській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Рішення про зняття прапорів з польських поховань в Катині і в Мідному було прийнято Міністерством культури РФ. У 1940 році за наказом Кремля в цих місцях розстріляно понад 20 тисяч польських офіцерів. До кінця 1980-х років влада СРСР звинувачувала в Катинському злочині гітлерівську Німеччину. Після публікації архівних документів, був створений в Катині Музей пам'яті жертв комуністичних злочинів.