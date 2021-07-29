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У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою, є постраждалі

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Четвер 29 липня 2021 17:53
У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою, є постраждалі Фото: у Польщі поїзд зіткнувся з вантажівкою (twitter.com/PiotrTuzimek)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 29 липня, на заході Польщі пасажирський потяг на залізничному переїзді зіткнувся з вантажівкою і зійшов з рейок. В результаті події постраждали вісім осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Інцидент стався коло 6.30 в селі Колбасково в Західнопомеранському воєводстві. Поїзд компанії DB Regio слідував з польського Щецина в німецький Тантів.

За попередніми даними, сигналізація і світлофор на переїзді попереджали про наближення поїзда, проте вантажівка все одно виїхала на залізничні колії. Поїзд врізався в кузов, після чого два вагони зійшли з рейок.

Також рятувальникам довелося евакуювати 39 пасажирів.

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