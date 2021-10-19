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В Польщі перекинувся автобус з мігрантами. Водієм виявися громадянин України

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Вівторок 19 жовтня 2021 15:51
В Польщі перекинувся автобус з мігрантами. Водієм виявися громадянин України Фото: в Польщі перекинувся автобус у якому українець перевозив мігрантів (twitter.com/BorowiakPolicja)
Автор: Сергій Пишкін

На автомагістралі А2 за розв’язкою Бук у Польщі перекинувся мікроавтобус з мігрантами. Водієм виявився громадянин України, його вже затримали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Зазначається, що транспортний засіб використовувався для доставки товарів й не був призначений для перевезення людей.

Згідно з даними представника Великопольської поліції Анджея Боровяка, в мікроавтобусі було 15 іноземців, які не мали з собою документів. Мігранти були щільно розміщені в транспорті.

Внаслідок аварії постраждали четверо осіб. Їх госпіталізували з травмами голови, грудей та ніг.

Поліція встановили, що автобус перевозив людей з Туреччини й Іраку. Усі намагалися потрапити до Німеччини.

Водієм виявився громадяни України. Після аварії він намагався втекти, однак пізніше його затримали.

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