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У Польщі можуть ввести локдаун через коронавірус

Понеділок 26 жовтня 2020 13:13
У Польщі можуть ввести локдаун через коронавірус
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Польщі влада може повторно запровадити жорсткий карантин у всій країні, якщо кількість нових випадків коронавірусу до п’ятниці не сповільниться. В уряді хочуть посилити обмеження до того, як люди масово поїдуть на кладовища у День Всіх Святих, 1 листопада.

Про це повідомляє польське видання Dziennik.pl.

Як повідомляється, уряд розглядає у першу чергу переведення всієї освіти на дистанційне навчання. Зараз на дистанційному навчанні тільки старша школа. Крім того, дітям до 16 років заборонено перебування на вулиці без супроводу дорослих. Також можлива заборона на усі поїздки з неважливих причин.

Нагадаємо, у всій Польщі з 24 жовтня почали діяти нові карантинні обмеження. Зокрема, заборонено проводити зібрання більше 5 осіб, а закладам громадського харчування можна готувати їжу тільки на винос і для доставки.

Також раніше у Польщі ввели так звані години для людей похилого віку, щоб зменшити ризик інфікування коронавірусом.

Крім того, РБК-Україна писало, що в Польщі був введений обов'язковий масковий режим по всій території країни.

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