У Польщі хочуть від Німеччини компенсації за COVID-тести на кордоні

Поляки, які живуть у Польщі та працюють в Німеччині, вимагають від німецького уряду виплат компенсацій через тестів на коронавірус. Німеччина посилила правила в'їзду в країну з Польщі, тепер на кордоні всі повинні здавати тест на COVID-19.

Німеччина посилила контроль на кордоні з-за того, що Польща потрапила в список країн з високим рівнем ризику з-за COVID. Тепер при в'їзді в сусідні землі Німеччини Бранденбург, Саксонія і Мекленбург-Передня Померанія, громадяни повинні надати негативний тест на COVID, зроблений протягом останніх 48 годин.

"Німецька сторона повинна знайти рішення, при якому ті, кого це стосується, не повинні нічого платити за тести", - сказав представник організації "Вільні кордону" Бартош Марош.

За його словами, вимога проводити часті тести є несправедливим фінансовим ударом для тих жителів прикордонних регіонів.

Центри тестування були відкриті в середині березня на кордоні земель Мекленбург-Передня Померанія. Вартість тесту становить 10 євро для жителів прикордонних регіонів та 20 євро для інших громадян, що в'їжджають до Німеччини.

Незабаром такі центри будуть відкриті і на кордоні Бранденбурга.

Польщу віднесли до регіонів з підвищеним рівнем ризику через те, що в країні в суботу було виявлено понад 20 тисяч випадків заражень - 26 405.