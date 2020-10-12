ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Польщі евакуювали понад 700 осіб для нейтралізації п'ятитонної бомби

Свіноуйсьце, Понеділок 12 жовтня 2020 17:53
У Польщі евакуювали понад 700 осіб для нейтралізації п'ятитонної бомби
Фото: водолази-сапери (facebook.com MarynarkaWojennaRP)
Автор: Андрій Козловський

У Свіноуйсьці (Польща) розпочалася операція з нейтралізації великої нерозірваної авіабомби часів Другої світової війни. Перед її знешкодженням був евакуйований 751 житель островів Карсібор і Волін.

Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляється, британська авіабомба DP 12000-lb (Tallboy), яка важить 5,4 тонни, знаходиться на дні Пястовського каналу. Акція зі знешкодження запланована на п'ять днів. У роботах з нейтралізації задіяні кілька десятків людей з 8-ї Флотилії берегової оборони.

Фото: операція з нейтралізації авіабомби (facebook.com MarynarkaWojennaRP)

Щодня рух у Свіноуйсьці буде обмежено з 7:00 до 17:00. Крім того, буде закрита громадська поромна переправа, діятиме заборона на перебування у воді, також буде закритий міст на острів Карсібор.

Зазначається, авіабомба призначалася для руйнування підземних укріплених споруд, в тому числі бункерів. До кінця війни ескадрилья спеціально підготовлених бомбардувальників скинула 854 таких бомби, в тому числі на німецький лінкор "Тірпіц".

Нагадаємо, минулого року в Берліні через авіаційну бомбу часів Другої світової війни, знайденої під час будівництва, евакуювали щонайменше 3000 чоловік.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі бомба
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся