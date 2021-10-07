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У Польщі в ДТП розбилися два українці

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Катовіце, Четвер 07 жовтня 2021 17:20
У Польщі в ДТП розбилися два українці Фото: ДТП з українцями в Польщі (dziennikzachodni.pl)
Автор: Олександр Мороз

У польському Катовіце сталася ДТП за участю автомобіля, в якому були два українці. Обидва вони загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dziennikzachodni.pl.

Повідомляється, що ДТП сталася сьогодні вранці. Автомобіль на великій швидкості злетів з дороги, врізався в дерево і перекинувся. Рятувальникам довелося розрізати кузов, щоб витягти тіла загиблих.

"Автомобіль перекинувся біля з'їзду за IKEA в бік центру Катовіце. В результаті цього інциденту загинули двоє чоловіків", - повідомила прес-аташе міського управління поліції в Катовіце Агнешка Жилка.

Також повідомляється, що загиблим громадянам України було близько 20 років.

Фото: ДТП з українцями в Польщі (dziennikzachodni.pl)

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