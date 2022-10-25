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В Польше допускают, что Макрон подарил Папе Римскому похищенную книгу из Львова

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Вторник 25 октября 2022 16:23
В Польше допускают, что Макрон подарил Папе Римскому похищенную книгу из Львова Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон, Папа Римский Франциск (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Франции Эммануэль Макрон преподнес Папе Римскому Франциску редкое издание произведения Канта "К вечному миру". В Польше допускают, что книга была украдена во время Второй мировой войны из Львова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясина, которое приводит агентство Polska Agencja Prasowa.

"МИД изучает вопрос подарка, который президент Франции вручил понтифику, но пока не делает конкретных заявлений на этот счет", - заявил Ясин.

Как сообщает агентство, на первой странице книги видна печать "Академический читальный зал во Львове". В этой связи появились предположения о том, что это издание могло быть похищено во время Второй мировой войны, когда Львов был под оккупацией.

"Я буду рекомендовать нашим дипломатическим службам отправить официальный запрос во Францию с вопросом, как именно эта книга оказалась в их руках", – заявил депутат Аркадиуш Муларчик.

Также депутат добавил, что исходя из печати, стоящей на книге, можно сделать вывод, что она принадлежит довоенной Польше.

Напомним, что Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену для установления мира в Украине.

Также Макрон призвал Русскую православную церковь противостоять давлению России на Украину.

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Франция Львов Папа римский
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