В Польше допускают, что Макрон подарил Папе Римскому похищенную книгу из Львова

Президент Франции Эммануэль Макрон преподнес Папе Римскому Франциску редкое издание произведения Канта "К вечному миру". В Польше допускают, что книга была украдена во время Второй мировой войны из Львова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясина, которое приводит агентство Polska Agencja Prasowa.

"МИД изучает вопрос подарка, который президент Франции вручил понтифику, но пока не делает конкретных заявлений на этот счет", - заявил Ясин.

Как сообщает агентство, на первой странице книги видна печать "Академический читальный зал во Львове". В этой связи появились предположения о том, что это издание могло быть похищено во время Второй мировой войны, когда Львов был под оккупацией.

"Я буду рекомендовать нашим дипломатическим службам отправить официальный запрос во Францию с вопросом, как именно эта книга оказалась в их руках", – заявил депутат Аркадиуш Муларчик.

Также депутат добавил, что исходя из печати, стоящей на книге, можно сделать вывод, что она принадлежит довоенной Польше.