Польша - Украина. При каких условиях мы выйдем на Чемпионат мира по футзалу 2024

В среду, 20 декабря, состоятся последние матчи четвертого этапа квалификации на Чемпионат мира по футзалу. Украина проведет свой поединок в Лодзе против сборной Польши. Матч, который начнется в 19:30, станет решающим для нашей команды.

РБК-Украина рассказывает, при каких условиях сине-желтые могут выйти в финальную часть мирового первенства.

Кто будет представлять Европу на ЧМ 2024

От Европы на мировое первенство могут квалифицироваться семь сборных.

По состоянию на сейчас прямые путевки уже гарантировали четыре команды. Это победители групп A, C, D и Е: Казахстан, Франция, Испания и Португалия соответственно.

За последнее прямое попадание на первенство сразятся как раз Украина и Польша.

Первый матч Украина проиграла полякам (фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL)

Еще два места на Чемпионат мира разыграют в раунде плей-офф 4 из 5 лучших сборных, которые займут вторые места в своих группах.

Как Украина может попасть на турнир

Есть несколько расписаний, по которым Украина может выйти на чемпионат мира.

Расклад первый: Украина выигрывает у Польши

Польша занимает первое место группы "B" с 12 очками и разницей мячей в +9. Украина отстает на 2 очка, однако имеет лучшую разницу (+18).

Турнирное положение сборных перед заключительным туром (uefa.com)

В первом личном противостоянии поляки минимально обыграли нашу команду 2:3.

Так что в случае, если Украина победит с любым счетом, наши ребята гарантируют себе место на Чемпионате мира.

Расписание второе: сборные расходятся мирно

По ничейному результату наша команда останется на второй позиции с 11 очками, а сборная Польши выйдет на ЧМ напрямую. Однако шанс квалифицироваться остается.

Украина будет занимать как минимум третью позицию в рейтинге команд, занявших вторые места. Это гарантирует нашей сборной участие в плей-офф за последние две путевки на мировое первенство.

Сборная Украины по футзалу (фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL)

Расписание третье: мы проигрываем полякам

Если подопечные Александра Косенко проиграют Польше на выезде, сине-желтые все равно будут иметь шанс поехать в Узбекистан.

Украина оторвалась от третьего места группы B, сборной Сербии, на 5 очков. При поражении с любым счетом наша сборная займет второе место. И даже если вторые места всех остальных групп победят в своих матчах, у Украины все равно будет больше очков, чем у сборной Нидерландов (10 против 9).

Таким образом, как бы ни закончился поединок, у украинской сборной будет оставаться возможность выйти на Чемпионат мира через раунд плей-офф.

Однако, разумеется, украинским болельщикам хотелось бы, чтобы сборная получила прямую путевку.

Тренировки сборной Украины перед матчем с поляками (фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL)

Что известно о Чемпионате мира по футзалу 2024

В 2024 году Чемпионат мира по футзалу пройдет в десятый раз. Это будет первый турнир под эгидой ФИФА, когда-либо проводившийся в Узбекистане.

ЧМ будет проходить с 14 сентября по 6 октября. Основные матчи будет принимать "Хумо Арена" в Ташкенте.

"Хумо Арена" (фото: wikipedia.org)