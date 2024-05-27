ua en ru
Пн, 27 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша ограничит передвижение российских дипломатов по своей территории, - глава МИД

Польша, Понедельник 27 мая 2024 17:37
UA EN RU
Польша ограничит передвижение российских дипломатов по своей территории, - глава МИД Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша введет ограничения на передвижение работников российских дипломатических представительств по территории страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

"Я только что объявил о решении Польши в связи с участием России в гибридной войне против Евросоюза и Польши. Будут введены ограничения на передвижение российских дипломатов по нашей стране",- сказал Сикорский.

По его словам, ограничения будут касаться и посольства и консульского персонала России в Польше.

"Русским дипломатам разрешат передвигаться только в пределах Мазовии (территории на востоке Польши - ред.), а консулам - только в тех воеводствах, где они находятся в должности. Исключения сделают для главы посольства. Другие страны уже имеют такие правила, и мы надеемся, что другие будут следовать нашему примеру", - отметил министр.

Сикорский не уточнил причины такого шага, но подчеркнул, что Польша имеет доказательства причастности Москвы к санкционированию диверсий.

"Мы надеемся, что Российская Федерация воспримет это как очень серьезный упреждающий сигнал", - добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что Чехия предлагает государствам-членам Европейского союза ограничить поездки российских дипломатов.

В частности, выдавать визы и вида на жительство, которые позволяют путешествия только в пределах страны пребывания, а не остальной Шенгенской зоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша
NEWS
Второй раз из-за войны. Когда и на сколько могут поднять тариф на свет
Второй раз из-за войны. Когда и на сколько могут поднять тариф на свет
DAILY
Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию