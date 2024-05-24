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Польша и Греция призвали Европу создать общую систему ПВО

Пятница 24 мая 2024 06:45
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Польша и Греция призвали Европу создать общую систему ПВО Фото: Дональд Туск, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Польша и Греция в четверг, 22 мая, направили в Европейскую комиссию письмо, в котором призывают создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я направил письмо Европейской комиссии вместе с премьер-министром (Греции) Мицотакисом относительно общей европейской оборонной политики. Уже есть очень положительная реакция Еврокомиссии относительно того, чтобы сделать противоракетную оборону общей задачей для Европы, потому что это огромная сумма денег." .Мы готовимся к войне не потому, что эта война произойдет, а для того, чтобы она не произошла", - рассказал Туск.

Он считает, что европейские страны должны прекратить конкуренцию за создание своих систем противовоздушной обороны и начать сотрудничество, в том числе по совместным инвестициям в оборонную промышленность.

На письмо Туска уже отреагировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Нам нужно меньше фрагментации и совместные проекты. Как, например, щит противовоздушной обороны, предложенный Кириакосом Мицотакисом и Дональдом Туском", – написала она в Twitter.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Польша заключила договор на закупку аэростатов Barbara, которые будут использоваться для наблюдения за границами с Россией и Белоруссией.

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Греция Польша ПВО
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