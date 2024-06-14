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Польша будет помогать союзникам выявлять танкеры "теневого флота" РФ в Балтийском море

Польша, Пятница 14 июня 2024 16:17
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Польша будет помогать союзникам выявлять танкеры "теневого флота" РФ в Балтийском море Фото: танкер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша будет помогать странам-союзникам в Балтийском море выявлять корабли "теневого флота" России, которые нелегально транспортируют нефте..

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Министерства иностранных дел Польши.

"В ходе заседания Совета стран Балтийского моря министр Радослав Сикорский задекларировал помощь Польши в идентификации кораблей типа "теневой флот", транспортирующих российскую продукцию, в основном нефть, пытаясь обходить наложенные санкции", - говорится в сообщении.

Как отметили в польском МИД, "хотя количество кораблей оценивается в несколько сотен, пока удалось идентифицировать лишь некоторые из них".

Санкции против нефтяной отрасли РФ

Напомним, в 2022 году западные страны ввели потолок цен на российскую нефть. Однако в полной мере ее не соблюдают, поскольку РФ всячески обходит ограничения.

В частности, поступления в государственный бюджет России от нефти увеличились в мае этого года почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Причиной тому стал рост цен на сырье, а также адаптация страны к международным санкциям.

К тому же агентство Reuters сообщало, что российский "теневой флот" танкеров наносит ущерб окружающей среде.

Сегодня издание Bloomberg писало, что лидеры G7 по результатам саммита в Италии пообещают усилить ограничение цен на российскую нефть, задушить будущие энергетические проекты Кремля и сократить доходы Москвы от металлов.

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Российская Федерация НАФТА Польша Балтийское море
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