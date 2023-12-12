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Польша строит модульные дома для беженцев. Россия бросила жителей Донбасса замерзать

Донбасс, Вторник 12 декабря 2023 16:05
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Польша строит модульные дома для беженцев. Россия бросила жителей Донбасса замерзать Польша помогает строить модульные городки для украинцев (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Денис Казанский
Денис Казанский
руководитель YouTube-проекта РБК-Украина

Захваченные российской армией города и поселки Донбасса переживают гуманитарную катастрофу. В то время как оккупанты буквально бросили людей на произвол судьбы, Польша помогает украинцам, оставшимся без жилья из-за агрессии россиян. Детальнее, – в колонке журналиста Дениса Казанского.

Несмотря на то, что боевые действия в Северодонецке, Рубежном, Попасной, Светлодарске, Мироновке, Тошковке и других прилегающих к ним населенных пунктах закончились полтора года назад, люди там живут без воды, отопления, газа, электричества и связи.

Поскольку работать на оккупированных территориях у независимых журналистов возможности нет, пообщаться с местными жителями там могут только российские блоггеры и волонтеры. Но даже по их сюжетам и репортажам можно понять, какая беспросветная жизнь царит там, куда пришла российская армия.

Почти всюду одна и та же картина. Никакого обновления не происходит. Люди живут на развалинах своих домов, в подвалах и гаражах. Вторую зиму зимуют без электричества и отопления. Мерзнут, греются дровами, готовят еду на кострах.

За полтора года Россия так и не создала для жителей разрушенных городов Донбасса приемлемые условия и не предоставила им даже временного жилья. Хотя, очевидно, есть все возможности для этого. Для сравнения можно посмотреть, как помогают гражданам, потерявшим жилье в результате обстрела, на подконтрольных Украине территориях.

К примеру, в ряде городов Украины с участием Польши были установлены модульные городки для переселенцев. В таких городках, появившихся во Львове, Буче, Бородянке и нескольких других городах, сегодня уже живут тысячи людей из разных регионов Украины, пострадавших от российской агрессии.

Конечно, это временное, дешевое и не очень комфортное жилье. Но в нем хотя бы есть электричество, отопление, вода и интернет. И люди могут жить в нормальных условиях, а не замерзать в подвалах или полуразвалившихся домах, где электричества нет два года. Их не оставили на улице. Им довольно быстро предоставили хоть какое-нибудь жилье на первое время.

И сделала это далеко не самая богатая страна Европы, а Польша.

Польша строит модульные дома для беженцев. Россия бросила жителей Донбасса замерзатьПольша строит модульные дома для беженцев. Россия бросила жителей Донбасса замерзатьПольша строит модульные дома для беженцев. Россия бросила жителей Донбасса замерзатьПольша строит модульные дома для беженцев. Россия бросила жителей Донбасса замерзать

Могла ли Россия с ее заоблачными доходами от продажи нефти и газа за полтора года сделать для обездоленных людей Донбасса хотя бы несколько таких модульных городков. Установить их где-то подальше от линии фронта, где-нибудь в Луганске? Бесспорно. Для этого она имеет как финансовые, так и технические возможности. Однако Россия этого не сделала. И причина такого бездействия очевидна – россиянам просто плевать на жителей Донбасса.

Российскому правительству нет дела и до своих граждан, постоянно записывающих жалобы и обращения к Путину. Что уж говорить о жителях Донбасса, которые являются для Кремля украинцами. То есть – по определению людьми второго сорта.

Вот и получается, что полякам, с которыми Украина не всегда имеет гладкие отношения, не плевать на людей. А россиянам, которые подчеркивают, что защищают и спасают людей Донбасса – по факту на них плевать. И в этом состоит ключевое отличие Европы от "русского мира".

У российских патриотов принято смеяться над европейскими ценностями, но на конкретном примере мы можем наглядно видеть, в чем преимущество таких ценностей над московским "скрепами". Имея перед глазами примеры обращения с беженцами со стороны Польши и России, несложно понять, в чем фундаментальная разница между этими двумя мирами. И эта разница заключается в том, что в Европе человек – важный, а в России – нет.

У Польши нет таких колоссальных ресурсов как у режима Путина. Но она тратит их на помощь людям, потому что для Польши люди важны. В России же просто не принято тратить деньги на людей. И это в полной мере почувствовали на себе те неудачники, кому не повезло жить в разоренных Россией городах и поселках Донецкой и Луганской областей, замерзая без отопления и электричества.

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