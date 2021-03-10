Польща висилає дипломата посольства Білорусі

Заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшидач заявив, що з країни вишлють оного з білоруських дипломатів. Польща оголосила його персоною нон грата у відповідь на аналогічні дії МЗС Білорусі.
"У відповідь на ворожі і невиправдані дії білоруської влади щодо польського консула в Бресті Польща сьогодні визнала дипломата посольства Республіки Білорусь в Варшаві персоною нон грата. Відповідна інформація була надана в дипломатичній ноті під час зустрічі в МЗС Польщі", - написав він.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Білорусі вислало з країни консула Генерального консульства Польщі в Бресті Єжи Тимофеюка. Це пов'язано з тим, що дипломат взяв участь у неофіційному заході до Дня пам'яті "проклятих солдатів".
Також раніше повідомлялося, Німеччина, Швеція і Польща оголосила про висилку російських дипломатів.