Польща розмістить американські танки Abrams недалеко від кордонів з Україною
Фото: Польша розмістить танки Abrams недалеко від кордонів з Україною (dvidshub.net)
Польща придбала американські танки Abrams, щоб стримувати потенційного агресора. Їх розгорнуть на сході країни, яка межує з Україною та Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
Заступник міністра національної оборони Войцєх Скуркевич заявив що, вирішуючи купувати танки Abrams, Польща купує техніку, перевірену в бою.
Він додав, що таке обладнання не виробляється в Польщі.
"Польща вирішила закупити танки у США, які є нашим стратегічним партнером у сфері політики безпеки", - зазначив Скуркевич.
Міністерство національної оборони прийняло рішення про закупівлю 250 американських танків Abrams. Перші машини мають бути доставлені до Польщі у 2022 році.