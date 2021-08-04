ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Польща розмістить американські танки Abrams недалеко від кордонів з Україною

Новость на русском →
Середа 04 серпня 2021 12:48
Польща розмістить американські танки Abrams недалеко від кордонів з Україною Фото: Польша розмістить танки Abrams недалеко від кордонів з Україною (dvidshub.net)
Автор: РБК-Україна

Польща придбала американські танки Abrams, щоб стримувати потенційного агресора. Їх розгорнуть на сході країни, яка межує з Україною та Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Заступник міністра національної оборони Войцєх Скуркевич заявив що, вирішуючи купувати танки Abrams, Польща купує техніку, перевірену в бою.

Він додав, що таке обладнання не виробляється в Польщі.

"Польща вирішила закупити танки у США, які є нашим стратегічним партнером у сфері політики безпеки", - зазначив Скуркевич.

Міністерство національної оборони прийняло рішення про закупівлю 250 американських танків Abrams. Перші машини мають бути доставлені до Польщі у 2022 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша танки Агресія РФ
NEWS
Чоловік з гранатою погрожував підірвати Кабмін: всі деталі
Чоловік з гранатою погрожував підірвати Кабмін: всі деталі
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять