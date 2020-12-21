Польща призупиняє авіасполучення з Британією

Глава польського уряду Петро Мюллер повідомив, що Польща починаючи з опівночі 22 грудня призупиняє авіасполучення з Британією. Таке рішення прийняли через виявлення нового штаму коронавірусу.

Про це Петро Мюллер написав на своїй сторінці в Twitter.

"З міркувань безпеки авіарейси з Великобританії в Польщі будуть припинені опівночі з понеділка на вівторок", - повідомив Мюллер.

Крім того, глава МОЗ Польщі Адам Недзельський повідомив у Twitter про своє розпорядження головному санітарному інспектору Польщі робити тести на коронавірус всім бажаючим, хто нещодавно повернувся з Британії.

Зазначимо, серед іноземців у Британії проживає найбільша польська діаспора - близько мільйона чоловік.

Нагадаємо, 14 грудня глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу, який поширюється швидше відомих штамів. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що нова мутація коронавірусу на 70% заразніша, ніж інші види вірусу.

У зв'язку з поширенням нового типу вірусу ряд країн Європи вже заборонили авіа - та інше пасажирське сполучення з Британією.