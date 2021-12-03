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Польща вимагатиме виконання Мінських домовленостей під час головування в ОБСЄ в 2022 році

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П'ятниця 03 грудня 2021 05:43
Польща вимагатиме виконання Мінських домовленостей під час головування в ОБСЄ в 2022 році Фото: Польща вимагатиме виконання Мінських домовленостей під час головування в ОБСЄ (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Під час головування в ОБСЄ наступного року Польща приділятиме особливу увагу ситуації на сході України. Зокрема, наполягатиме на реалізації Мінських домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP.INFO.

"Особливу увагу приділимо російсько-українському конфлікту. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні - єдина форма присутності міжнародної спільноти в зоні конфлікту", - заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.

Польща має намір наполягати на реалізації Мінських домовленостей сторонами конфлікту, починаючи від ключових положень - припинення бойових дій.

Пшидач визнав, що Польща не робитиме "революційних" змін у чинних форматах переговорів, а діятиме методом "малих кроків".

Річне головування в ОБСЄ перейде до Польщі 1 січня 2022 року.

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