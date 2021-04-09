Польща відмовилася від закупівлі китайської вакцини проти COVID
Польща не змогла домовитися з Китаєм про постачання вакцин проти коронавірусу і відмовилася від подальших спроб в цьому напрямі. Влада країни послалися на жорсткі умови китайських виробників.
Про це в ході свого виступу після засідання уряду заявив президент Польщі Анджей Дуда, яке транслювалося в Facebook.
"З китайської сторони були сформульовані пропозиції (щодо поставок вакцини, - ред). Але їх умови, беручи до уваги також поліпшення поставок від проізвоідетлей, з якими співпрацює Єврокомісія, були настільки, скажімо так," щодо цікаві ", якщо мова йде про ціни і терміни поставок, що польський уряд не наважився купувати такі вакцини ", - сказав Дуда.
Раніше президент Польщі обговорював з головою Китаю Сі Цзіньпіном можливість поставки в країну вакцини проти коронавірусу китайського виробництва.
Wypowiedź Prezydenta RP po posiedzeniu Rady Gabinetowej
#NaŻywo Wypowiedź Prezydenta RP Andrzeja Dudy po posiedzeniu Rady GabinetowejPosted by Andrzej Duda on Friday, April 9, 2021
Нагадаємо, в Польщі з початку кампанії по вакцинації прищепили від коронавірусу понад 6,7 млн осіб. При цьому з них понад 2 млн осіб отримали обидві дози препарату. Населення країни складає більше 38 млн чоловік.
Відзначимо, напередодні уряд Польщі прийняв рішення продовжити діючі в країні карантинні обмеження до 18 квітня. За словами міністра охорони здоров'я країни Адама Недзельського, на наступному тижні в статистиці вже повинні відбитися наслідки святкування Великодня.
У Польщі з початку пандемії COVID-19 виявлено понад 2,5 млн випадків захворювання інфекцією. Видужала 2,08 млн пацієнтів, понад 56 тисяч померли. Рекорд за кількістю померлих за добу в країні було встановлено 8 квітня - 954 випадки.