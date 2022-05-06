Польща максимально спростила завезення палива до України

Вантажівки з паливом будуть заїжджати на територію України з Польщі і у зворотному напрямку без дозволів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури у Facebook .

"Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури і розвитку Польщі досягнули домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива", - зазначається у повідомленні пресслужби МІУ.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, такий крок з боку міністерств обох держав обумовлений ракетними ударами Росії по нафтопереробних заводах та нафтобазах України, що створили критичну ситуацію на ринку палива.

"Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для вирішення цієї проблеми", - додав Кубраков.

За даними МІУ, нові правила уже набрали чинності, ними можуть скористатися як українські, так і польські перевізники.

"Надалі продовжимо нашу роботу над спрощенням вантажних перевезень та створенням максимально простих та зрозумілих правил для перевізників необхідних для України вантажів", - зазначив міністр.

Щоб скористатися бездозвільним в’їздом на територію Польщі, перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/waid3FnRX1duve9z8

Важливою умовою є заповнення форми не пізніше, ніж за добу до перетину кордону.

У МІУ також нагадали, що у квітні Україна та Польща вже домовилися про збільшення об’ємів залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу. Для цього буде створено спільне логістичне підприємство.

Нагадаємо, раніше Олександр Кубраков повідомив про повне відновлення сполучення трасою Київ - Житомир.