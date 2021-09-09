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Польща екстрадувала до США українського хакера за "торгівлю" комп'ютерними паролями

Автор: Марія Кучерявець

Громадянина України екстрадували з Польщі до Сполучених Штатів. Його звинувачують у зломі та торгівлі комп’ютерними паролями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"28-річний Гліб Іванов-Толпінцев підозрюється у зломі десятків тисяч комп’ютерів та продажі кодів їх доступу в Darknet", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що українця заарештували в в Польщі в жовтні 2020 року, після чого його передали до США за угодою між двома країнами і представлений у федеральному судді, який наказав продовжити його тримання під вартою до суду.

Згідно з обвинувальним висновком, з 2016 року Іванов-Толпінцев контролював "ботнет" - мережу комп'ютерів, заражених шкідливим програмним забезпеченням, без відома їх власників і використовував його для розшифрування кодів доступу.

За даними Міністерства юстиції, після продажу ці коди доступу використовуються для злочинної діяльності, зокрема, для фінансового шахрайства або атак програм-вимагачів.

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