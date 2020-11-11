Бущан, Нещерет, Трубін. Як в Україні з'явилось нове яскраве покоління голкіперів

Фото: Бущан в матчі проти збірної Німеччини (facebook.com/uafukraine)

Якби це не парадоксально звучало, та попри всі негативи, які коронавірус вносить у наше життя, він же і приніс позитивні плоди українському футболу. Пандемія постійно спричиняє кадровий дефіцит, з якими вже встигли зіткнутися, як національна збірна, так і гранди українського футболу. Ця ситуація дала можливість молодим гравцям прогресувати та отримувати свої шанси у перших командах. Так 2020 рік став відкриттям для українських уболівальників у питанні голкіперів.

Бущанище

Першою кадрової катастрофи зазнала збірна України напередодні матчів з найтитулованішими збірними - товариської проти Франції та двох офіційних у Лізі націй з Німеччиною та Іспанією.

Після того, як перед першою грою коронавірус діагностували в основних воротарів національної команди - 36-річних Андрія П'ятова та Олександра Паньківа, а також у 21-річного Андрія Луніна, у розпорядженні головного тренера Андрія Шевченка залишився тільки один голкіпер. Це - Георгій Бущан з "Динамо", який раніше жодного разу не грав за збірну України. Кадрова ситуація була настільки складна, що запасним воротарем у протоколі на контрольний поєдинок навіть значився Олександр Шовковський, який завершив кар'єру ще у 2016 році.

Попри важкий дебют у грі проти французів Шевченко продовжив довіряти місце біля воріт Бущану. Хоч потім німцям ми теж поступились, а сам воротар зробив помилку, яка призвела до гола і вплинула на кінцевий результат, він же разів п'ять витягав просто "мертві" м'ячі - з-під поперечки, з кутів та коли його "розстрілювали". "Бундестім" могла перемогти зі значно більшим рахунком, адже завдала в створ воріт української команди 13 ударів.

Наставник після поєдинку підтримав кіпера, зауваживши, що нема гравці, які не помиляються, але разом з тим він виручав команду, лишилось просто набратися впевненості та досвіду.

Як наслідок, Бущан став один із головних творців історичної перемоги "синьо-жовтих" над іспанцями. Голкіпер відіграв наднадійно, провівши перший сухий матч за збірну. Це не лише зміцнило позиції національної команди у підгрупі Ліги націй, а й вивело кіпера у лідери за кількістю сейвів. Він 20 разів рятував ворота у двох проведених поєдинках, і це найкращий показник серед усіх воротарів турніру. Для порівняння, на другому-третьому місцях у списку йдуть воротарі Андорри Хосеп Гомес і Мальти Генрі Бонелло, які здійснили по 16 сейвів у чотирьох матчах.

Скрин зі сторінки УЄФА

Трубін vs Нещерет

Коронавірус підкосив і основних голкіперів лідерів чемпіонату України - "Динамо" та "Шахтаря". "Гірники" зуміли створити сенсацію і знекровленим складом у гостях обіграти мадридський "Реал". "Динамо" в подібній ситуації "Барселону" на "Камп Ноу" не перемогти, але зуміло продемонструвати непогану гру.

У Мадриді на поле вийшов дебютант Ліги чемпіонів Анатолій Трубін, а на "Камп Ноу" - Руслан Нещерет. І хоча були в них як позитивні, так і негативні ігрові моменти, але обидва впоралися зі своїм завданням.

Саме завдяки сейвам Трубана у матчі проти "Інтера" донецька команда вперше з 2015 року залишила свої ворота недоторканними у головному клубному турнірі Європи.

18-річний Нещерет нагадував міцну стіну у своєму дебютному матчі Ліги чемпіонів проти "Барселони". Так, він пропустив двічі, але відбив значно більше надскладних м'ячів. Український воротар здійснив найбільше сейвів у одному матчі Ліги чемпіонів за останні 7 років.

Якщо раніше вважалось, що наступником П'ятова у збірній буде Андрій Лунін, то зараз у цьому впевненості нема, адже у резерві "синьо-жовтих" є ще три воротарі. Тепер тренер національної збірної матиме хороший вибір голкіперів на перенесений Євро-2020.