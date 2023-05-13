Половину Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра в Украине облачно с прояснениями. На Левобережье, в Волынской, Ровенской областях и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь. Также ожидается гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах +6 +11 градусов, а на юге до +15. Столбики термометров днем покажут +19 +24 градуса.

В Карпатах ночью ожидается от +4 до -1, а днем будет +11 +16 градусов.

Погода в Киеве

В столице завтра переменная облачность, но дождей не ожидается. Ветер северо-западный, 3-5 м/с.

Температура воздуха будет ночью +9+ 11 градусов, а днем потеплеет до +21 +23 градусов.