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Половину країни накриють дощі, але буде спекотно: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Инна Собора

Сьогодні частину України знову накриють дощі. Водночас, спека утримається в усіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода по Україні

Сьогодні багато областей накриють грозові дощі. Зокрема, зливи прогнозують в усіх західних областях країни, а також в Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях.

Водночас, температура повітря в цих областях утримається на рівні +28-30 градусів вдень. А вночі опускатиметься до +16-18 градусів.

В решті областей - центральних, східних та південних - буде спекотніше. Там повітря прогріється до +32-34 градусів. Вночі прогнозують +17-19 градусів, а в південних областях +20-22 градуси.

Погода в Києві

В столиці сьогодні очікується дощ з грозою. Однак буде досить тепло - повітря прогріється до +29-31 градуса.

Вночі показники термометрів опустяться до +18-20 градусів.

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Погода в Україні