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Половина сегодняшних боев на Купянском и Покровском направлениях, - Генштаб

Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Половина сегодняшних боестолкновений произошла на Купянском и Покровском направлениях. Военные жестко отвечают на штурмовые действия врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на сейчас количество боевых столкновений превысило 40. В то же время наибольшая активность врага приходится на Купянское и Покровское направления. 

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг продолжает штурмовые действия в районе Волчанска. 

На Купянском направлении были две попытки оккупантов атаковать наши позиции. Вражеские штурмы отбили неподалеку Петропавловки и Стельмаховки. В частности бои продолжаются в районах Синьковки, Новоегоровки и Степной Новоселовки. В целом зафиксировано уже 10 боестолкновений. 

На Покровском направлении враг также поддерживает высокую интенсивность атак. Сейчас боестолкновения происходят возле Новоселовки Первой и в районах Прогресса, Сокола, Новоселовки Первой и Невельского. Всего состоялось и еще продолжаются 16 боестолкновений. 

На Времовском направлении враг атаковал КАБами в районе Большой Новоселки. Силы обороны отбили три попытки россиян продвинуться вперед у Старомайорского.

На Ореховском направлении россияне дважды атаковали у Малых Щербаков, и раз - в районе Малой Токмачки. 

На Приднестровском направлении отбита одна вражеская атака, в районе Крынок.

Наступление России

Недавно враг начал наступление на Харьковскую область, однако из-за отсутствия успеха россияне пытаются расширить линию боевых действий. Как писал Институт изучения войны (ISW), наши бойцы имели успех в ходе контрнаступательных действий в Харьковской области.

Между тем, в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) предупредили о том, что россияне могут пробовать в любой момент расширить зону боевых действий на границе.

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