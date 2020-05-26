Половина громадян ЄС зіткнулися з фінансовими проблемами через пандемію, - опитування

У 53% людей в ЄС скоротився дохід
У 53% людей в Європейському союзі скоротився дохід через пандемію коронавірусу. Багато з них повинні були піти на неповний робочий день.
Про це повідомляє DW.
Як зазначається, такий висновок можна зробити за результатами опитування, проведеного за замовленням Європарламенту серед 21 тисячі громадян у 21 країні Євросоюзу.
"Близько 30% респондентів заявили, що їх заробіток скоротився під час пандемії. 23% опитаних повідомили, що втратили роботу або були змушені піти на неповний робочий день", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ООН хоче збільшити допомогу країнам, що розвиваються із-за пандемії, збільшивши бюджет із запланованих 2,5 трлн доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, у МВФ заявляли, що пандемія коронавірусу збільшить розрив між багатими та бідними.
Також повідомлялося, що в ООН спрогнозували історичний рівень безробіття у світі.
Крім цього, вкрай негативний сценарій на поточний рік щодо бідності оприлюднили й у Світовому банку.
Автор: Максим Зайченко