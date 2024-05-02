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Половина энергосистемы Украины повреждена, но мы продолжаем военные действия, - Кулеба

Киев, Четверг 02 мая 2024 08:44
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Половина энергосистемы Украины повреждена, но мы продолжаем военные действия, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Половина украинской энергетической системы повреждена в результате российских атак. Однако Украина продолжает вести боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Foreign Policy.

Глава МИД отметил, что анонсированный США пакет военной помощи поднял моральный дух украинцев. Однако, по мнению Кулебы, будь в пакете батарея систем ПВО Patriot, "этот толчок был бы еще сильнее", поскольку украинцы больше всего страдают от российских обстрелов.

Министр назвал российские баллистические ракеты "настоящим бедствием этой войны". Их оккупанты в последнее время использовали для разрушения украинской энергетики.

По словам Кулебы, половина энергетической системы Украины была повреждена.

"Но просто, чтобы дать понять вашим зрителям: половина нашей энергетической системы повреждена, и нам все еще приходится управлять страной, вести войну и заручиться поддержкой всего мира.", - сказал глава МИД.

Ситуация со светом в Украине

В начале весны российские оккупанты после долгой паузы начали снова обстреливать украинскую энергетику. В этот раз россияне нацелились на тепловые электростанции, электроподстанции и даже гидроэлектростанции.

Так, в результате вражеских атак была уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области, серьезно повреждена Змиевская ТЭС в Харьковской области. "Центрэнерго" фактически потеряло всю генерацию.

Также оккупанты ударили по Днепровской ГЭС в Запорожье. Это самая большая в Украине гидроэлектростанция.

Пока в Украине не действуют отключения света. Ограничения были введены только в Харьковской области и частично в Кривом Роге.

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