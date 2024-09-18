Половина боев за сутки состоялась на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили одну систему залпового огня, три пункта управления и полевой склад боеприпасов оккупанта", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении россияне 13 раз атаковали возле Синьковки, Новоосинового, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении отбито 14 атак неподалеку Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского.

На Северском направлении отражены две атаки вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении россияне атаковали десять раз вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещеевки и Белой Горы.

На Торецком направлении враг 15 раз атаковал неподалеку Щербиновки, Торецка, Дачного и Нелиповки.

На Покровском направлении отражено 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Гродовки, Новоторецкого, Новогродовки, Николаевки, Украинская, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении отражено 49 атак врага в направлении Цукурино, Желанного Первого, Горняка, Катериновки, Георгиевки и Константиновки.

На Времовском направлении россияне шесть раз атаковали неподалеку Угледара и Новоукраинки.

На Гуляйпольском направлении враг два раза атаковал в районе населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении произошло восемь боевых столкновений неподалеку Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Щербаков.

На Приднепровском направлении россияне атаковали четыре раза.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 637 тысяч единиц личного состава. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще более 1100 оккупантов и уничтожили: