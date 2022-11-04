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Полевые палатки и российские самолеты. СМИ показали спутниковые снимки полигонов Беларуси

Фото: белорусские полигоны обустраиваются под российские военные палаточные лагеря и российские самолеты (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

На белорусских полигонах сосредотачиваются российские самолеты, появились военные палатки и контейнеры для хранения ракет "Кинжал". Это подтверждают спутниковые снимки Planet Labs.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радыё Свабода.

Большое количество военных палаток и техники видно на 230-м общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновском" под Барановичами в Брестской области. Снимки сделаны 31 октября, но, по данным издания, военные и техника начали прибывать на полигон после 16 октября.

Палаточных лагерей два: один размером больше двух футбольных полей, второй – меньше. В общей сложности здесь можно насчитать около 200 палаток и 200 единиц военной техники, среди которых преобладают грузовики.

На этом же полигоне расположен полевой госпиталь – тоже размером с футбольное поле. В северной части учебного центра можно насчитать еще 40 палаток.

Еще один палаточный лагерь размещается на военном полигоне "Репища" под Осиповичами в Могилевской области. Рядом с лагерем находится стоянка для техники, где сосредоточены грузовики и несколько машин, похожих на гаубицы. Севернее полигона находится железнодорожная станция Верейцы, где стоит поезд, с которого выгружают технику. Часть техники уже перегружена на дорогу в сторону полигона.

На военном полигоне "Ласвида" под Витебском палатки начали появляться после 11 октября, позже прибыла первая техника. Лагерь продолжает разрастаться.

Норвежское издание Faktisk опубликовало спутниковые снимки аэродрома в Мачулищах, которые компания Planet Labs сделала 18 и 31 октября. На этих снимках видно, что в Мачулищах до сих пор размещаются три МиГ-31К ВКС РФ, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Напомним, 4 ноября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не планирует отправлять армию Беларуси воевать против Украины. Однако министры иностранных дел стран G7 отметили в коммюнике по итогам встречи в Мюнстре, что в случае, если режим диктатора Лукашенко напрямую втянет Беларусь в войну России против Украины, G7 обещает, что его режим будет иметь неизбежные и серьезные последствия.

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