Полеты дронов США на более далеком расстоянии от Крыма влияют на сбор разведданных, - CNN

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии CNN заявил неназванный высокопоставленный военный чиновник США.

По его словам, полеты беспилотников на более далеком расстоянии от временно оккупированного Крыма снижают качество разведданных, которые связаны с войной в Украине. Он добавил, что спутники-шпионы могут в некоторой степени компенсировать проблему, но их время нахождения над целями меньше.

Он отметил, что США пока и дальше не будут подлетать настолько близко к полуострову, как раньше, чтобы избежать провокаций, но "уже есть желание" вернуться к старым маршрутам.

При этом спикер Пентагона Пэт Райдер отказался как-либо комментировать такую информацию об изменении качества разведданных.

"Мы не собираемся обсуждать миссии, маршруты или время проведения операций. Мы также не собираемся обсуждать разведывательные операции", - заявил он.