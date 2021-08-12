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Ми повністю готові: Мінцифри очікує схвалення COVID-сертифіката в ЄС найближчими тижнями

Автор: РБК-Україна

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Україна сподівається, що Єврокомісія і європейські партнери в найближчі тижні схвалять COVID-сертифікат в додатку "Дія". Оскільки документ вже технічно готовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТСН".

"Сподіваюся, в найближчі тижні вже буде прийнято рішення і Європейською комісією, і європейськими партнерами для того, щоб приймали наші "ковидні" сертифікати. Технічно ми вже повністю готові. Ми протестували те, що змогли, збільшили відсоток відображення, виправили помилки в реєстрі. Можу сказати, що ми одна з небагатьох країн не з ЄС, яка так швидко виконала це завдання і вже технічно інтегрувалася", - заявив Федоров.

Нагадавши, бета-тестування COVID-сертифіката стартувало 1 липня. Однак отримали доступ до нього поки тільки власники смартфонів на iOS.

Крім того, цього тижня український COVID-сертифікат в "Дія" вийшов на останній технічний етап схвалення в ЄС.

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